Мосгорсуд продлил арест террористам из «Крокуса»
Мосгорсуд продлил на 4 месяца арест четырём фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Московский городской суд продлил арест на четыре месяца четырём фигурантам дела о теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Фигуранты в зале суда. Видео © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста в отношении Фаридуни Шамсидина*, Рачабализоды Саидакрами Муродали*, Мирзоева Далерджона* и Файзова Мухаммадсобира*. Срок содержания под стражей каждому из них продлён на 3 месяца и 28 суток.
Напомним, что чудовищный по масштабу и жестокости теракт в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» произошёл 22 марта 2024 года. Группа из четырёх вооружённых лиц осуществила нападение, открыв стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник», после чего был совершён поджог здания. В результате происшествия погибли 145 человек, число пострадавших превысило 550. Попытка скрыться с места преступления в направлении территории Украины была пресечена, подозреваемые были задержаны в районе Брянска. В конце августа того года следственными органами были задержаны ещё пять фигурантов дела. Общее число лиц, находящихся под стражей по обвинению, связанному с терактом в «Крокусе», составляет 19 человек, из которых четверо проходят как непосредственные исполнители, остальные — как пособники.
* Включены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.