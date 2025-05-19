Мосгорсуд продлил арест террористам из «Крокуса»

Московский городской суд продлил арест на четыре месяца четырём фигурантам дела о теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста в отношении Фаридуни Шамсидина*, Рачабализоды Саидакрами Муродали*, Мирзоева Далерджона* и Файзова Мухаммадсобира*. Срок содержания под стражей каждому из них продлён на 3 месяца и 28 суток.