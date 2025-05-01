Увеличить число жертв: Террорист из «Крокуса» заявил, что специально сбил ребёнка на переходе

В ходе допроса фигурант дела о теракте в «Крокусе» Далержон Мирзоев* дал показания, что он умышленно совершил наезд на ребёнка на пешеходном переходе во время бегства с места кровавого теракта. Согласно его утверждениям, он также намеревался уничтожить всю семью мальчика для увеличения количества жертв. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Восьмилетний Илья Толпыкин получил серьёзные травмы в результате ДТП, которое произошло в день страшной расправы над людьми в «Крокусек» — 22 марта 2024 года. Мальчик переходил дорогу с семьёй по зебре на разрешающий сигнал светофора. Удар отбросил мальчика на несколько метров — его госпитализировали, в больнице у пострадавшего диагностировали переломы бедра, ключицы, сотрясение, черепно-мозговую травму, ушиб легких. За рулём находился террорист Мирзоев*. Только сейчас на допросе он признался, что сбил ребенка специально, так как планировал убить всю семью, чтобы жертв трагедии было как можно больше.

Адвокат террориста заявляет, что дело об аварии до сих пор не возбуждено. Следствие также не даёт ему доступ к материалам, препятствуя оценке обстоятельств произошедшего. В ходе расследования опрошено более 1700 человек, из них 800 являются свидетелями. На данный момент по делу о теракте арестовано 20 фигурантов: 4 исполнителя и 16 соучастников.