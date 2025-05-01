Увеличить число жертв: Террорист из «Крокуса» заявил, что специально сбил ребёнка на переходе
Mash: Террорист Мирзоев* специально наехал на ребёнка, чтобы жертв было больше
Далержон Мирзоев*. Обложка © ТАСС / ЕРА / SERGEI ILNITSKY
В ходе допроса фигурант дела о теракте в «Крокусе» Далержон Мирзоев* дал показания, что он умышленно совершил наезд на ребёнка на пешеходном переходе во время бегства с места кровавого теракта. Согласно его утверждениям, он также намеревался уничтожить всю семью мальчика для увеличения количества жертв. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Восьмилетний Илья Толпыкин получил серьёзные травмы в результате ДТП, которое произошло в день страшной расправы над людьми в «Крокусек» — 22 марта 2024 года. Мальчик переходил дорогу с семьёй по зебре на разрешающий сигнал светофора. Удар отбросил мальчика на несколько метров — его госпитализировали, в больнице у пострадавшего диагностировали переломы бедра, ключицы, сотрясение, черепно-мозговую травму, ушиб легких. За рулём находился террорист Мирзоев*. Только сейчас на допросе он признался, что сбил ребенка специально, так как планировал убить всю семью, чтобы жертв трагедии было как можно больше.
Адвокат террориста заявляет, что дело об аварии до сих пор не возбуждено. Следствие также не даёт ему доступ к материалам, препятствуя оценке обстоятельств произошедшего. В ходе расследования опрошено более 1700 человек, из них 800 являются свидетелями. На данный момент по делу о теракте арестовано 20 фигурантов: 4 исполнителя и 16 соучастников.
Напомним, что чудовищный по масштабу и жестокости террористический акт в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» произошёл 22 марта 2024 года. Группа из четырёх вооружённых лиц осуществила нападение, открыв стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник», после чего был совершён поджог здания. В результате происшествия погибли 145 человек, число пострадавших превысило 550. Попытка скрыться с места преступления в направлении территории Украины была пресечена, подозреваемые были задержаны в районе Брянска. В конце августа того года следственными органами были задержаны ещё пять фигурантов дела. Общее число лиц, находящихся под стражей по обвинению, связанному с терактом в «Крокусе», составляет 19 человек, из которых четверо проходят как непосредственные исполнители, остальные — как пособники. Следственным комитетом РФ выдвинуто обвинение в организации теракта против спецслужб иностранного государства, признанного недружественным. Постановлением суда срок содержания под стражей для всех четырёх исполнителей нападения в «Крокусе» продлён до 22 мая.
* Включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.