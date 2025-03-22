Год как в санатории: Стало известно, в каких условиях ждут суда четверо убийц из «Крокуса»

Прошёл год со страшного дня теракта в «Крокус Сити Холле», унёсшего жизни 145 человек. Обвиняемые в массовом убийстве простых людей продолжают находиться в СИЗО «Лефортово», где для них созданы комфортные условия пребывания. Известно, что одному из них восстановили зрение. Как живётся обвиняемым в теракте через год после чудовищной атаки, рассказывает SHOT.

Мухаммадсобир Файзов*

Мухаммадсобир Файзов*. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Мухаммадсобиру Файзову*, 20-летнему террористу, который работал барбером, была проведена операция на глазу. Зрение удалось полностью восстановить, и сейчас его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. При задержании Файзов* оказал сопротивление и получил ранение. На первом судебном заседании он появился в инвалидной коляске и с мочеприёмником. На данный момент всё изменилось: находясь в СИЗО, он ведёт здоровый образ жизни, отказался от курения и пытается заниматься спортом. Используя свои профессиональные навыки, Файзов* самостоятельно стрижёт волосы и ухаживает за бородой, недавно попросил машинку для стрижки. По информации адвокатов, Файзова* считают наиболее скрытным из всех обвиняемых: есть причины полагать, что он по-прежнему не раскрывает всей информации и готов давать показания только после других фигурантов дела. Файзов* просит предоставить ему Коран в камеру, но запрос пока не удовлетворён.

Далерджон Мирзоев*

Далерджон Мирзоев*. Фото © ТАСС / Юлия Морозова

Адвокат Далерджона Мирзоева*, отца четверых детей, сообщил, что его подзащитный содержится в двухместной камере с гражданином Украины. Мирзоев*, обвиняемый в терроризме, вёл себя неадекватно на первом судебном заседании. Однако, по словам защиты, за год, проведённый в СИЗО, он переосмыслил ситуацию и сейчас чувствует себя хорошо. Отмечается, что Мирзоев* стал более разговорчивым, активно сотрудничает со следствием, рассказывая подробности своей жизни, включая информацию о брате, который, как утверждается, воевал в Сирии на стороне ИГИЛ**. Через переводчика Мирзоев* сказал, что удивлен корректностью и тактичностью сотрудников следственных органов.

Шамсидин Фаридуни* и Саидакрам Рачабализоде*

Шамсидин Фаридуни*. Фото © ТАСС / Юлия Морозова

Шамсидин Фаридуни* и Саидакрам Рачабализоде*, которые, по предварительным данным, играли ключевую роль в преступной группе, содержатся в одиночных камерах. По мнению общественных деятелей, такое содержание обусловлено мерами безопасности, так как в общих камерах над ними расправились бы ещё до суда. Сотрудники следственного изолятора (СИЗО) осуществляют усиленный контроль, чтобы предотвратить возможные попытки суицида со стороны данных лиц.

Всем четверым террористам — исполнителям кровавой расправы в «Крокусе» — суд продлил срок ареста до 22 мая.