СК назвал организаторов теракта в «Крокусе», стоящих за убийством 145 человек
СК: Теракт в «Крокусе» организовали спецслужбы недружественного государства
Спецслужбы «недружественного государства» спланировали и организовали теракт в «Крокус Сити Холле», их главной целью было дестабилизировать обстановку в России. Об этом в годовщину трагедии заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России. Для его совершения привлечены члены международной террористической организации», — сказала она.
Как установило следствие, непосредственной организацией кровавой атаки занимались шестеро граждан из Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами. Все эти преступники находятся за пределами России, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск. Именно они вербовали четырёх убийц и организовали их обучение за границей.
Петренко также отметила, что следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых по делу о теракте. В настоящее время они ознакомляются с материалами дела, после чего оно будет направлено в суд.
Напомним, что сегодня, 22 марта, в России вспоминают страшную трагедию, которая произошла год назад в концертном зале «Крокус». При нападении группы боевиков погибли 145 беззащитных людей. Life.ru подготовил большой материал, в котором рассказал все детали трагедии.
Life.ru