СК назвал организаторов теракта в «Крокусе», стоящих за убийством 145 человек

Спецслужбы «недружественного государства» спланировали и организовали теракт в «Крокус Сити Холле», их главной целью было дестабилизировать обстановку в России. Об этом в годовщину трагедии заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России. Для его совершения привлечены члены международной террористической организации», — сказала она.

Как установило следствие, непосредственной организацией кровавой атаки занимались шестеро граждан из Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами. Все эти преступники находятся за пределами России, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск. Именно они вербовали четырёх убийц и организовали их обучение за границей.