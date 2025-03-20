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20 марта, 11:55

Четверым убийцам из «Крокуса» продлили арест

Суд в Москве продлил арест исполнителям теракта в «Крокусе»

Обвиняемые в теракте в «Крокусе» в зале суда. Обложка © Life.ru

Обвиняемые в теракте в «Крокусе» в зале суда. Обложка © Life.ru

В Московском городском суде приняли решение оставить под стражей лиц, обвиняемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус сити холл», расположенном в Московской области. Информацию об этом предоставили в ТАСС представители судебной инстанции.

«Ходатайство следствия судом удовлетворено. Далерджону Мирзоеву*, Муродали Рачабализоде*, Мухаммадсобиру Файзову* и Шамсидину Фаридуни* продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 мая», — сказали в суде.

Раскрыты другие возможные цели исполнителей теракта в «Крокусе»
Раскрыты другие возможные цели исполнителей теракта в «Крокусе»

Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл почти год назад, 22 марта 2024 года. Боевики начали расстреливать людей, после чего подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, пострадали — больше 550. На следующей день четверо исполнителей теракта задержали в Брянской области, а в Москве арестовали свыше 10 их пособников. Недавно стало известно, что срок расследования обстоятельств теракта продлили до конца мая.

* Включены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Наталья Демьянова
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