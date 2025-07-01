Стало известно, когда состоится первое заседание по делу о теракте в «Крокусе»

Первое заседание по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» состоится в июле, но точная дата ещё не известна. Материалы уже переданы во 2-й Западный окружной военный суд, рассказал адвокат Игорь Трунов, который защищает интересы 95 семей пострадавших в трагедии.

Пока неизвестно, будет ли процесс проходить в здании суда или в формате выездного заседания из-за большого количества участников. Материалы дела насчитывают 427 томов, которые пока находятся на стадии ознакомления. Потерпевшие ещё не подали гражданские иски, но планируют сделать это в ходе судебного разбирательства.