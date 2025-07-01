Стало известно, когда состоится первое заседание по делу о теракте в «Крокусе»
Адвокат Трунов: Первое заседание по делу о теракте в «Крокусе» состоится в июле
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Первое заседание по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» состоится в июле, но точная дата ещё не известна. Материалы уже переданы во 2-й Западный окружной военный суд, рассказал адвокат Игорь Трунов, который защищает интересы 95 семей пострадавших в трагедии.
Пока неизвестно, будет ли процесс проходить в здании суда или в формате выездного заседания из-за большого количества участников. Материалы дела насчитывают 427 томов, которые пока находятся на стадии ознакомления. Потерпевшие ещё не подали гражданские иски, но планируют сделать это в ходе судебного разбирательства.
«Заседание пройдет в июле, но даты ещё нет... За короткое время прочитать 427 томов очень сложно, поэтому на стадии следствия не было возможности подать иски, а в суде такая возможность будет. Мы думаем подать иски к непосредственным исполнителям, а не ко всем обвиняемым», — объяснил юрист в разговоре с телеканалом «Звезда».
Напомним, расследование чудовищного теракта, который произошёл 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», официально завершилось 23 июня. В тот день четверо вооружённых боевиков ворвались в концертный зал и начали расстреливать посетителей, ожидавших начала концерта группы «Пикник», после чего подожгли здание. Убийцы пытались скрыться и ехали в сторону украинской границы, однако были задержаны в Брянской области. В августе список из 14 фигурантов пополнился ещё пятью подозреваемыми, четверо из которых были непосредственными исполнителями зверства, а остальных подозревают в содействии теракту. Трагедия унесла жизни 149 человек, 609 пострадали. Сегодня, 1 июля, стало известно, что прокуратура завершила свою работы над уголовным делом и направила его в суд.