427 томов и 1700 потерпевших: Дело о теракте в «Крокусе» направлено в суд
Трунов: Генпрокуратура утвердила дело о теракте в «Крокусе» и направила его в суд
Теракт в «Крокусе». Фото © Life.ru
Прокуратура завершила свою часть работы по делу о теракте в «Крокус сити холле», утвердив обвинительное заключение и передав его в 2-й Западный окружной военный суд. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших.
«Вчера прокуратура, утвердив дело, направила его для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд», — рассказал Трунов в беседе с РИА «Новости».
Во 2-м Западном окружном военном суде сообщили, что материалы дела пока не получены. Тем временем ТАСС уточняет, что дело насчитывает 427 томов. Потерпевшими признаны 1700 человек.
Расследование теракта, произошедшего 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», было официально завершено 23 июня текущего года. Напомним, в тот день четверо вооружённых лиц атаковали концертный зал, открыв огонь по посетителям концерта группы «Пикник», затем подожгли здание. Преступники, пытавшиеся скрыться в направлении украинской границы, были задержаны в Брянской области. В августе к 14 ранее задержанным добавились ещё пять фигурантов, арестованных правоохранительными органами, тогда общее число обвиняемых по делу достигло 19. Из них четверо являются непосредственными исполнителями, остальные подозреваются в содействии. По итогам расследования число жертв составило 149 человек, пострадавшими признаны 609.