427 томов и 1700 потерпевших: Дело о теракте в «Крокусе» направлено в суд

Прокуратура завершила свою часть работы по делу о теракте в «Крокус сити холле», утвердив обвинительное заключение и передав его в 2-й Западный окружной военный суд. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших.

«Вчера прокуратура, утвердив дело, направила его для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд», — рассказал Трунов в беседе с РИА «Новости».