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1 июля, 09:06

427 томов и 1700 потерпевших: Дело о теракте в «Крокусе» направлено в суд

Трунов: Генпрокуратура утвердила дело о теракте в «Крокусе» и направила его в суд

Теракт в «Крокусе». Фото © Life.ru

Теракт в «Крокусе». Фото © Life.ru

Прокуратура завершила свою часть работы по делу о теракте в «Крокус сити холле», утвердив обвинительное заключение и передав его в 2-й Западный окружной военный суд. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших.

«Вчера прокуратура, утвердив дело, направила его для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд»,рассказал Трунов в беседе с РИА «Новости».

Во 2-м Западном окружном военном суде сообщили, что материалы дела пока не получены. Тем временем ТАСС уточняет, что дело насчитывает 427 томов. Потерпевшими признаны 1700 человек.

Только один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» раскаялся в содеянном
Только один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» раскаялся в содеянном

Расследование теракта, произошедшего 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», было официально завершено 23 июня текущего года. Напомним, в тот день четверо вооружённых лиц атаковали концертный зал, открыв огонь по посетителям концерта группы «Пикник», затем подожгли здание. Преступники, пытавшиеся скрыться в направлении украинской границы, были задержаны в Брянской области. В августе к 14 ранее задержанным добавились ещё пять фигурантов, арестованных правоохранительными органами, тогда общее число обвиняемых по делу достигло 19. Из них четверо являются непосредственными исполнителями, остальные подозреваются в содействии. По итогам расследования число жертв составило 149 человек, пострадавшими признаны 609.

Мария Любицкая
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