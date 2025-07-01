Убийцы из «Крокуса» входили в террористические ячейки, созданные в интересах Киева

Генпрокуратура России заявила, что фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» состояли в трёх террористических ячейках, действовавших на территории страны по указанию украинского руководства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«По версии следствия, двое находящихся в розыске граждан Таджикистана и неустановленные лица, действуя в интересах высшего политического руководства Украины, организовали на территории РФ деятельность трёх ячеек группировки «Вилаят Хорасан»*, входящей в международную террористическую организацию «Исламское государство»*, — отметили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 19 граждан Таджикистана, обвиняемых в организации теракта в «Крокус сити холле».

Ранее сообщалось, что первое судебное заседание по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» намечено на июль, однако точная дата пока не определена. Материалы уголовного производства уже переданы во 2-й Западный окружной военный суд, сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 пострадавших семей. Из-за большого числа участников пока не решено, пройдёт ли процесс в здании суда или в формате выездного заседания.