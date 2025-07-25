Исполнителей теракта в «Крокусе» признали полностью вменяемыми

Четверо непосредственных исполнителей теракта в «Крокус сити холле» признаны вменяемыми. Экспертиза установила, что в момент совершения преступления они не имели психических расстройств и отдавали отчёт своим действиям. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

«Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов*, Саидокрами Муродали Рачабализода* каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые могли бы лишать способности <…> осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, не страдали», — указано в материалах.

Отмечается, что в СИЗО обвиняемые поставлены на профилактический учёт как лица, склонные к преступлениям террористической и экстремистской направленности.

Теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта 2024 года, унеся жизни 149 человек. Один человек до сих пор числится пропавшим без вести, 609 получили ранения различной степени тяжести. Материальный ущерб оценивается в 6 млрд рублей. Фигурантами дела являются 19 человек, включая исполнителей и их пособников.

Ранее стало известно, что подготовка к теракту велась с июня 2023 года на территории Турции и Афганистана. Боевики прошли обучение владению оружием, изучили методы совершения терактов и правила работы со взрывчаткой. Рачабализода* по указанию главарей прошёл дополнительную подготовку в Афганистане, куда прибыл по поддельным документам через Пакистан.