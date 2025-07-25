Суд арестовал квартиру и машину владельца логова исполнителей теракта в «Крокусе»
ТАСС: Суд арестовал машину и квартиру пособника террористов, напавших на Крокус
Алишер Касимов*. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Басманный районный суд Москвы постановил арестовать имущество Алишера Касимова*, обвиняемого в связи с терактом, произошедшим в концертном зале «Крокус сити холл». Соответствующая информация содержится в документах дела.
В решении указано, что под арест попала квартира, расположенная в Красногорске, с кадастровой стоимостью свыше 7,7 миллиона рублей, а также автомобиль Mitsubishi Carisma с двигателем объёмом 1,8 литра. Запрещается отчуждать эти объекты и проводить с ними любые сделки.
Суд обосновал своё решение необходимостью обеспечить гражданский иск и возможность конфискации имущества в будущем, уточняет ТАСС.
Именно Алишер Касимов* сдал в аренду квартиру одному из террористов. Он стал восьмым фигурантом дела о теракте в «Крокусе», был арестован и отправлен в СИЗО в марте прошлого года.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл 22 марта 2024 года. Четверо вооружённых людей напали на зрителей концерта группы «Пикник». Они открыли огонь, а затем подожгли здание. 23 июня 2025 года Следственный комитет РФ завершил расследование трагедии. Выяснилось, что в результате теракта погибло 149 человек, 609 получили ранения, а ущерб достиг 6 млрд рублей. Ранее четверых непосредственных исполнителей теракта в «Крокус сити холле» признали вменяемыми. Экспертиза установила, что в момент совершения преступления они не имели психических расстройств и отдавали отчёт своим действиям.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.