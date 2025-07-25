Суд арестовал квартиру и машину владельца логова исполнителей теракта в «Крокусе»

Басманный районный суд Москвы постановил арестовать имущество Алишера Касимова*, обвиняемого в связи с терактом, произошедшим в концертном зале «Крокус сити холл». Соответствующая информация содержится в документах дела.

В решении указано, что под арест попала квартира, расположенная в Красногорске, с кадастровой стоимостью свыше 7,7 миллиона рублей, а также автомобиль Mitsubishi Carisma с двигателем объёмом 1,8 литра. Запрещается отчуждать эти объекты и проводить с ними любые сделки.

Суд обосновал своё решение необходимостью обеспечить гражданский иск и возможность конфискации имущества в будущем, уточняет ТАСС.

Именно Алишер Касимов* сдал в аренду квартиру одному из террористов. Он стал восьмым фигурантом дела о теракте в «Крокусе», был арестован и отправлен в СИЗО в марте прошлого года.