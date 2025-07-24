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24 июля, 07:30

В Красногорске приступили к восстановлению фасада Crocus City Hall

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

В Красногорске началась реконструкция фасада третьего павильона «Крокус Экспо», в состав которого входит концертный зал «Крокус Сити Холл». Сгоревшую часть здания обнесли строительными лесами, на месте работают рабочие и техника — экскаватор разбирает бетонные конструкции у входа, убедился корреспондент Life.ru.

О планах восстановить поврежденный участок Crocus Group заявила спустя три месяца после трагедии. Напротив зала уже установили памятный монумент из черного гранита в виде двух стел с фигурами взлетающих журавлей.

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22 марта 2024 года в Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник» произошёл теракт. Заказчиком преступления выступила Украина. После атаки преступники направлялись в Киев за вознаграждением в миллион рублей. Расследование было официально завершено 23 июня текущего года. В результате теракта в Crocus City Hall погибли 149 человек, в том числе 6 детей, пострадали более шестисот.

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Алексей Берковиц
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