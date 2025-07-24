В Красногорске приступили к восстановлению фасада Crocus City Hall

В Красногорске началась реконструкция фасада третьего павильона «Крокус Экспо», в состав которого входит концертный зал «Крокус Сити Холл». Сгоревшую часть здания обнесли строительными лесами, на месте работают рабочие и техника — экскаватор разбирает бетонные конструкции у входа, убедился корреспондент Life.ru.

О планах восстановить поврежденный участок Crocus Group заявила спустя три месяца после трагедии. Напротив зала уже установили памятный монумент из черного гранита в виде двух стел с фигурами взлетающих журавлей.