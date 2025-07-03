Певица-изгой: зачем Манижа вернулась в Россию после донатов ВСУ и слов в защиту террористов «Крокуса» Сбежавшая из России, критиковавшая СВО и неоднозначно высказавшаяся про террористов из «Крокуса» певица Манижа появилась в Москве. Здесь она выступает в различных клубах на культурных и просветительских мероприятиях. Что привело Манижу в столицу? 2 июля, 21:15 Скандалы и возвращения: Манижа вновь в России, но с какими намерениями? Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Владимир Гердо

Где сейчас Манижа? Неожиданное появление певицы в Москве

Участница Евровидения от России певица Манижа, публично выступавшая против СВО и пожалевшая убивавших людей в «Крокусе» террористов, громко хлопнула дверью и уехала на родину, в Таджикистан, ещё в 2022 году. Но на днях девушка внезапно объявилась в Москве на одном из мероприятий, посвящённых... урбанистике. Причём не просто как посетитель, а в качестве спикера «со стороны музыки». В ходе дискуссии в баре говорили о «пересечении музыки и архитектуры», которые «влияют друг на друга» и синтез которых «помогает по-новому взглянуть на город».

Речь идёт об «уникальной вечеринке – публичной дискуссии», организованной в одном из джаз-клубов сети питейных заведений. На официальном сайте указаны владельцы, среди которых — джазовый музыкант Билли Новик и известный ресторатор Александр Шипилов, больше известный как Сид Фишер. Впрочем, согласно бизнес-реестрам, сейчас ООО «Хэт групп» владеют совсем другие люди, напротив которых стоят пометки «недостоверный владелец». Возможно, учредители в какой-то момент предпочли уйти в тень.

Неожиданный выбор Манижи в качестве эксперта (похоже, по мнению организаторов в России больше никто по этой теме профессионально рассуждать не сможет) случился на фоне вышедшего в конце прошлого года её нового альбома. А в середине июня появилась ещё одна новая песня. Совпадение это или такой ненавязчивый промоушен — вопрос открытый, но в любом случае певица, лишний раз напомнившая о себе публике, явно не осталась внакладе.

В 2023 году Манижа стала матерью. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / manizha

С выступлениями в России у певицы действительно очень плохо — официально их просто нет. Концертная деятельность, судя как по российским, так и по международным сайтам-афишам, закончилась ещё в 2023 году. Возможно, певица просто ушла в декретный отпуск (в июле того года Манижа родила дочь Оливию), однако обновляться перестал даже сайт артистки, кстати полностью исполненный на одном — английском — языке.

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Напомним, вопросы к Маниже появились ещё в 2021 году, когда она выступала на Евровидении от России. Тогда общественность потребовала от Следственного комитета проверить песню «Русская женщина» на «наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды». Композиция изобиловала странными пассажами вроде «Все по кругу борются, да не молятся», «Сын без отца, дочь без отца, но сломанной family не сломать меня» и в целом производила впечатление политической агитки.

Певица Manizha во время выступления в финале 65-го Международного конкурса песни «Евровидение». Фото © ТАСС / Peter Dejong

Уже в следующем году — после начала СВО — артистка в знак протеста укатила на родину, в Таджикистан, оттуда через соцсети и видеоплатформы собирала донаты на помощь украинцам через фонд помощи мигрантам в России, зарегистрированном на мать.

Весной 2023 года, после поимки террористов, убивших 153 человека в «Крокусе», Манижа выступила в их защиту.

— Я рада, что она (бабушка артистки. — Прим. Life.ru) не проживает то, что происходит с нами и с миром. А ещё я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся её. А ещё я рада, что она не видела ту зверскую ночь. И не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка, — заявила в своём видеообращении Манижа.

На эту реплику немедленно откликнулась отмолчавшаяся о трагедии в концертном зале Алла Пугачёва, написавшая в комментарии к реплике: «Прости!!!» В ответ защитница террористов написала: «Я вас очень люблю, Алла Борисовна» — и сопроводила сообщение эмодзи в виде сердца.

После этого выступления Манижи в России сошли на нет, а следом, как она сама жаловалась своим подписчикам в соцсетях, — в Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Сейчас её песни ротируются разве что на радиостанциях Таджикистана.

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Манижа Сангин родилась в 1991 году в Душанбе, ей на днях стукнет 34 года. В России семья Хамраевых (это фамилия певицы с рождения, Сангин — фамилия её бабушки) оказалась в 1994 году — после того, как в ходе гражданской войны в Таджикистане в их дом прилетел снаряд. В 14 лет будущая артистка получила российское гражданство, а после школы училась на факультете психологии в Российском государственном гуманитарном университете.

В Москве семейство осело в столичном районе Строгино — в одной из многоэтажек на улице Кулакова им принадлежали как минимум две квартиры. В них регистрировались все члены семейства: мать Наджиба Усманова, сама певица и её братья.

Позже мать и дочь регистрировались в просторном таунхаусе в деревне Поздняково, расположенном в подмосковном Красногорске. Судя по сайтам недвижимости, подобное жильё сейчас оценивается примерно в 50 млн рублей. До отъезда семья пользовалась престижным джипом Lexus GX470.

По данным бизнес-реестров, у Манижи до сих пор действующий ИП, зарегистрированный в Белгородской области. Согласно ОКВЭД, его владелица ведёт деятельность в области исполнительских искусств. А вот товарным знаком «Манижа» владеет фирма «Сипл плэй», доля в которой принадлежит её матери, Наджибе Усмановой. Кроме того, она же является директором фонда «Силсила», который собирает деньги для мигрантов в России. Его юридический адрес совпадает с одной из квартир Хамраевых в Строгине.

Официально фонд Манижи показывал скромные отчёты. Фото © spark-interfax

Почему Манижа ушла из России? История взлёта и падения

Впервые в России Манижа получила известность в 2007 году под псевдонимом Ру.Кола. Тогда продюсеры создали ей другой — попсовый образ, который позже она изменила на уже знакомый. Девушка много ездила по миру, была участницей петербургского хип-хоп-коллектива «Ассаи», но добиться значимых успехов в музыкальной индустрии всё не получалось.

В тот период Манижа даже собиралась покончить с музыкой, но случилось неожиданное: публикуемые ею 15-секундные музыкальные коллажи и каверы в «Инстаграме»* стали набирать просмотры. В итоге в 2017 году она выпустила первый альбом Manuscript, который уже через несколько дней занял первую строчку в iTunes.

После этого артистка решила заниматься не только музыкальной карьерой, но и общественной деятельностью — певица стала бороться за права женщин и вести проекты против домашнего насилия. Зримым воплощением этого стала та самая раскритикованная в России песня для Евровидения «Русская женщина».

Осенью 2022 года Манижа вышла замуж за режиссёра Ладо Кватанию, который по совместительству является и продюсером певицы. Именно он снимал клип певицы «Мама» и ставил её номер на Евровидении-2021. Свадьба состоялась на Николиной горе в Подмосковье. В июле 2023 года она родила дочь, а в марте этого года таблоиды сообщали, что артистка снова беременна и находится на последних месяцах.

* Часть компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Авторы Евгений Кузнецов