11 августа, 04:14

Следствие установило финансовые связи между фигурантами дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

РИАН: Раскрыта финансовая связь между участниками теракта в Крокусе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Следствие выявило финансовые связи между исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле» и руководством террористической группировки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Документы подтверждают, что пятеро обвиняемых обеспечивали организаторов террористической деятельности доступом к собственным банковским счетам. Они также осуществляли переводы и передавали реквизиты, которые использовались другими участниками организации для финансирования её операций.

Соучастники нападения на Крокус имели гранаты для другого теракта
А ранее выяснилось, что напавших на «Крокус» задержали по горячим следам после изучения записей с камер. Правоохранители успели изучить материалы до того, как пожар добрался до серверной. Полученные сведения позволили установить личности нападавших, а также номер транспортного средства, на котором они скрылись. Записи также дали возможность установить маршрут террористов и путь их отхода.

Тимур Хингеев
