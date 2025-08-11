Встреча Путина и Трампа
11 августа, 04:06

Напавших на Крокус задержали по горячим следам после изучения записей с камер

Обложка © Life.ru

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» были задержаны по горячим следам благодаря оперативному анализу видеозаписей с камер наблюдения. Правоохранители успели изучить материалы до того, как пожар добрался до серверной. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы дела.

«Была дана команда <...> срочно проследовать в серверную для просмотра видеозаписей с целью установления путей отхода преступников, пока в данном помещении не появился огонь», — сказано в документе. Записи с камер позволили установить личности нападавших, а также номер транспортного средства, на котором они скрылись. Полученные сведения дали возможность установить маршрут террористов и путь их отхода.

Ранее стало известно, что один из фигурантов дела о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» Саидакрами Рачабализода* перед терактом проходил обучение навыкам диверсий и террористических актов в Афганистане, куда прибыл по поддельному паспорту. В материалах дела также отмечается, что за нападением стоит группировка «Вилаят Хорасан»**, являющаяся структурным подразделением ИГИЛ**, которая создала несколько ячеек для подготовки атаки на «Крокус». Боевики изначально не были знакомы друг с другом и познакомились лишь на стадии приготовления к теракту.

* Включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

** Организации признаны террористическими, их деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Виталий Приходько
    avatar