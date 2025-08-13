Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 02:39

Начало теракта в «Крокусе» инициировал неизвестный куратор

РИАН: Теракт в Крокусе начался по команде куратора из-за рубежа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio MDF

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio MDF

Куратор террористической группы, находящийся за границей, отдал команду о начале атаки на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Исполнители собрались у входа в помещение за час до происшествия и ждали сигнала от неизвестного под псевдонимом «Сайфулло». Команда была передана по телефону ровно в 19:45, спустя четверть часа злоумышленники приступили к атаке.

В документах уточняется, что «Сайфулло» курировал преступников, поддерживая связь через Telegram, а также выбирал место для теракта. Личность этого человека следствие не установило, известно лишь, что он находится за пределами России.

Фигуранты дела о теракте в Крокусе использовали восемь банковских счетов
Фигуранты дела о теракте в Крокусе использовали восемь банковских счетов

Ранее потерпевший рассказал о поведении одного из напавших на «Крокус Сити Холл». Согласно его показаниям, мужчина стрелял по посетителям с улыбкой на лице. Свидетель описал преступника как азиата с бородой и короткой стрижкой. Он отметил, что именно «довольное лицо» нападавшего запомнилось ему в момент стрельбы по людям.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar