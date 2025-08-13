Начало теракта в «Крокусе» инициировал неизвестный куратор

Куратор террористической группы, находящийся за границей, отдал команду о начале атаки на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Исполнители собрались у входа в помещение за час до происшествия и ждали сигнала от неизвестного под псевдонимом «Сайфулло». Команда была передана по телефону ровно в 19:45, спустя четверть часа злоумышленники приступили к атаке.

В документах уточняется, что «Сайфулло» курировал преступников, поддерживая связь через Telegram, а также выбирал место для теракта. Личность этого человека следствие не установило, известно лишь, что он находится за пределами России.