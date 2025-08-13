Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 02:13

Потерпевший описал бесчеловечное поведение исполнителя теракта в «Крокус Сити Холле»

РИАН: Один из террористов в Крокусе стрелял в людей с улыбкой на лице

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ходе следствия по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» появились новые подробности о поведении одного из нападавших. Согласно показаниям потерпевшего, мужчина стрелял по посетителям с улыбкой на лице. Об этом пишет РИА «Новости».

Свидетель описал преступника как азиата с бородой и короткой стрижкой. Он отметил, что именно «довольное лицо» нападавшего запомнилось ему в момент стрельбы по людям.

По делу о теракте в Крокусе заявлены три дополнительных иска на 1,6 млн рублей
По делу о теракте в Крокусе заявлены три дополнительных иска на 1,6 млн рублей

А ранее из материалов дела по теракту в «Крокусе» стало ясно, что соучастники исполнителей нападения при подготовке использовали как минимум восемь банковских счетов. Для финансирования и координации террористической деятельности использовались счета, принадлежащие нескольким фигурантам.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar