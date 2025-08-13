Потерпевший описал бесчеловечное поведение исполнителя теракта в «Крокус Сити Холле»

В ходе следствия по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» появились новые подробности о поведении одного из нападавших. Согласно показаниям потерпевшего, мужчина стрелял по посетителям с улыбкой на лице. Об этом пишет РИА «Новости».

Свидетель описал преступника как азиата с бородой и короткой стрижкой. Он отметил, что именно «довольное лицо» нападавшего запомнилось ему в момент стрельбы по людям.