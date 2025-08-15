Приговор по делу о теракте в Крокусе могут огласить уже в этом году

Процесс по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» идёт в ускоренном режиме. Как рассказали РИА «Новости» участники судебных слушаний, заседания проходят по три раза в неделю практически без срывов. Чтобы избежать любых задержек, адвокатам планируют назначить помощников, которые смогут подменять их при необходимости.

По словам одного из собеседников агентства, при таком темпе финальное решение суда может прозвучать уже до наступления Нового года. Изначально же предполагалось, что дело завершат лишь ко второй годовщине трагедии.