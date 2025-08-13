Стало известно, как группа «Пикник» невольно сорвала планы убийц из «Крокуса»

Исполнители теракта в «Крокус сити холле» планировали напасть на посетителей во время концерта группы «Пикник», однако их планы были нарушены из-за задержки начала выступления на 20 минут. Об этом сказано в материалыах дела.

В показаниях одного из исполнителей теракта Далерджона Мирзоева* говорится, что примерно с 18:30 до 19:00 они вынесли оружие из квартиры и направились к «Крокус сити холлу». Припарковавшись, преступники зашли в кафе, выпили кофе, а затем вернулись в машину, чтобы дождаться начала концерта. Выступление, запланированное на 20:00, было перенесено на 20 минут. Исполнители теракта не знали об этом и начали стрельбу по посетителям.

«Ближе к 20 часов было сообщено, что начало концерта переносится примерно на 20 минут, в связи с чем музыканты на сцену не выходили», — рассказал следствию один из участников оркестра.

Нападавшие специально узнавали у билетного спекулянта, какое мероприятие в концертном зале будет самым массовым. Один из них за час до теракта приобрёл билет на концерт группы «Пикник» за 7 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что соучастники исполнителей нападения при подготовке на «Крокус сити холл» использовали как минимум восемь банковских счетов. Для финансирования и координации террористической деятельности использовались счета, принадлежащие нескольким фигурантам.