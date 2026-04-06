Поставщик оружия террористам из «Крокуса» дважды пытался совершить суицид в СИЗО

Джабраил Аушев*, один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», дважды предпринимал попытки суицида. Об этом агентству РИА «Новости» сообщил источник, участвующий в уголовном процессе.

По его словам, первая попытка произошла в прошлом году, после чего Аушева* перевели в психиатрическое отделение. Недавно, буквально на днях, была предпринята вторая попытка, и его удалось спасти с большим трудом.

Аушеву* были предъявлены обвинения в пособничестве терроризму, а также в незаконном обороте и реализации оружия в составе организованной группы. Он и Хусен Медов*, ещё один фигурант дела, были доставлены из Ингушетии в Москву и активно сотрудничали со следствием. В итоге Аушев* был приговорён к пожизненному лишению свободы

Несколько часов назад стало известно, что свёл счёты с жизнью ещё один фигурант дела Якубджони Юсуфзода*.

Напомним, 12 марта 2-й Западный окружной военный суд вынес жёсткий приговор по делу о теракте в «Крокусе». Пятнадцать фигурантов получили наказания, включая пожизненные сроки, а ещё несколько человек объявлены в международный розыск. Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемых более 200 миллионов рублей в пользу пострадавших.