Арестованы пять фигурантов дела о пожаре на севере Москвы с восемью жертвами

Пятеро фигурантов уголовного дела, связанного с пожаром на севере Москвы отправлены в СИЗО по требованию прокуратуры. Им вменяется нарушение правил безопасности на стройке, повлекшее гибель восьми человек (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

«С учётом позиции прокуратуры г. Москвы пятерым фигурантам уголовного дела о пожаре на севере Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Проверка по факту возгорания находится в стадии активного проведения. Расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры.

Напомним, что инцидент произошёл 28 апреля на 2-м Амбулаторном проезде. В момент возгорания внутри находилось около 300 человек, которых пришлось экстренно эвакуировать. Жертвами стали восемь человек. Предварительной причиной ЧП называют короткое замыкание. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.