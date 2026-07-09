Задержанная за подготовку теракта в Москве верила в «любовь» с куратором

25-летняя фигурантка уголовного дела о теракте в Москве была движима не идеологическими убеждениями, а искренними чувствами. Переписка, изъятая сотрудниками ФСБ, подтверждает: девушка была убеждена, что у нее завязался серьёзный роман с куратором.

Координатор мастерски выстраивал доверительные отношения, обещая девушке совместное будущее и жизнь на Украине. Эффект «влюблённости» стал главным инструментом манипуляции: подозреваемая выполняла смертельно опасные задания, полагая, что приближает момент встречи с «возлюбленным».

Сейчас задержанная в СИЗО. Расследование деятельности данной ячейки продолжается.

Напомним, Федеральная служба безопасности предотвратила серию спланированных атак, направленных против российской военной инфраструктуры и военнослужащих. По данным ведомства, готовились «беспрецедентные по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористические акты».