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9 июля, 06:00

Задержана 25-летняя пособница Киева, готовившая теракт против офицера Минобороны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zoka74

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zoka74

В Москве была пресечена попытка совершения резонансного террористического акта. Целью преступников должен был стать высокопоставленный офицер Министерства обороны России. Оперативные действия сотрудников ЦОС ФСБ позволили предотвратить покушение и задержать одну из участниц готовящегося преступления.

Задержанной оказалась 25-летняя гражданка Российской Федерации. Следствие установило, что она была завербована украинскими спецслужбами. В марте 2026 года, действуя по указке иностранного координатора, женщина арендовала квартиру в Москве. В этом помещении она установила систему видеонаблюдения, направленную на место проживания и автомобиль офицера. Видеосигнал в режиме реального времени транслировался на территорию Украины.

Помимо слежки, пособница занималась подготовкой инфраструктуры для совершения преступления: она фиксировала расположение камер в районе дома офицера, а также оборудовала конспиративную квартиру продуктами питания и средствами маскировки. Эти приготовления предназначались для непосредственного исполнителя теракта, который должен был прибыть в Россию после того, как женщина покинет страну через Турцию и Молдову.

В настоящий момент ФСБ продолжает следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к этой террористической ячейке.

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Напомним, Федеральная служба безопасности предотвратила серию спланированных атак, направленных против российской военной инфраструктуры и военнослужащих. По данным ведомства, готовились «беспрецедентные по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористические акты».

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Оксана Попова
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