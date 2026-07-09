Задержана 25-летняя пособница Киева, готовившая теракт против офицера Минобороны

В Москве была пресечена попытка совершения резонансного террористического акта. Целью преступников должен был стать высокопоставленный офицер Министерства обороны России. Оперативные действия сотрудников ЦОС ФСБ позволили предотвратить покушение и задержать одну из участниц готовящегося преступления.

Задержанной оказалась 25-летняя гражданка Российской Федерации. Следствие установило, что она была завербована украинскими спецслужбами. В марте 2026 года, действуя по указке иностранного координатора, женщина арендовала квартиру в Москве. В этом помещении она установила систему видеонаблюдения, направленную на место проживания и автомобиль офицера. Видеосигнал в режиме реального времени транслировался на территорию Украины.

Помимо слежки, пособница занималась подготовкой инфраструктуры для совершения преступления: она фиксировала расположение камер в районе дома офицера, а также оборудовала конспиративную квартиру продуктами питания и средствами маскировки. Эти приготовления предназначались для непосредственного исполнителя теракта, который должен был прибыть в Россию после того, как женщина покинет страну через Турцию и Молдову.

В настоящий момент ФСБ продолжает следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к этой террористической ячейке.

Напомним, Федеральная служба безопасности предотвратила серию спланированных атак, направленных против российской военной инфраструктуры и военнослужащих. По данным ведомства, готовились «беспрецедентные по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористические акты».