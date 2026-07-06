ФСБ предотвратила рассылку взрывных устройств военным в парфюмерных наборах

В России пресекли серию диверсий с отправкой военных закамуфлированных взрывных устройств в парфюмерных подарочных наборах. О деталях операции рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, атаки готовились против участников специальной военной операции и работников оборонной промышленности. Исполнителем оказался 23-летний гражданин РФ.

Молодого человека задержали в марте 2025 года в Первоуральске Свердловской области. Следствие считает, что он действовал по заданию украинских спецслужб.

Фигурант достал из тайников в Челябинске самодельные бомбы, спрятанные во флаконы с парфюмерией. Затем он отправил посылки адресатам в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. Все отправления были перехвачены и обезврежены силовиками.

В ЦОС подчеркнули, что после выполнения задания кураторы перестали выходить на связь. Обещанных денег задержанный так и не получил.

Против него возбуждено дело по статьям о незаконном обороте взрывчатки, покушении на теракт и госизмене. ФСБ вновь предупредила, что попытки киевского режима вовлечь россиян в преступления будут пресекаться, а все причастные понесут ответственность вплоть до пожизненного заключения.