ФСБ показало видео задержания и допроса пытавшегося устроить теракт в Пятигорске

ФСБ показало видео задержания приверженца международной террористической организации в Пятигорске (Ставропольский край). По данным силовиков, злоумышленник намеревался совершить атаку на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры города.

Задержание и допрос пытавшего устроить теракт в Пятигорске. Видео © ЦОС ФСБ РФ

«Дал присягу <...> хотел сделать теракт на железнодорожном вокзале», — заявил задержанный.

Установлено, что для подготовки к преступлению фигурант заблаговременно провёл разведку на местности, сделав фотоснимки предполагаемой цели. Кроме того, он закупил необходимые химические компоненты, чтобы самостоятельно изготовить бутылки с зажигательной смесью.

Благодаря оперативно-разыскным мероприятиям подозреваемого удалось вовремя выявить и обезвредить. В ходе обыска в его жилище силовики обнаружили и изъяли готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи, содержащие инструкции, полученные от куратора.