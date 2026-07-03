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3 июля, 05:57

Задержанные по делу «Артподготовки»* хотели взорвать состав с продукцией ВПК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Участники запрещенной в России организации «Артподготовка»* готовили атаку на железнодорожный объект в Оренбургской области. Обвиняемые намеревались совершить диверсию против эшелона, перевозившего товары для нужд военно-промышленного комплекса.

Согласно материалам следствия, злоумышленники планировали использовать самодельное взрывное устройство. В документах указано, что сообщники намеревались «скинуть с моста самодельное взрывное устройство на проходящий железнодорожный состав, перевозящий продукцию военно-промышленного комплекса».

Преступный замысел был своевременно пресечен правоохранительными органами. Оперативники предотвратили возможную техногенную катастрофу и гибель людей.

Деятельность указанного объединения признана экстремистской и террористической, поэтому его функционирование на территории страны находится под строгим запретом. Уголовное дело в отношении фигурантов передано в судебную инстанцию.

Разбирательство по существу назначено на 7 июля. В этот день начнется рассмотрение доказательств вины подозреваемых, которым грозят длительные сроки лишения свободы.

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Ранее сотрудники ФСБ предотвратили в Ярославле теракт, задержав местного жителя, который готовил поджог здания синагоги. Мужчина уже провёл разведку объекта, закупил химикаты и изготовил бутылки с зажигательной смесью, но был остановлен оперативниками. После нападения он планировал скрыться за границей и присоединиться к боевикам, однако теперь ему предъявлено обвинение в приготовлении к теракту.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

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Оксана Попова
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