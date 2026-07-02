Тайник со взрывчаткой у железной дороги: ФСБ раскрыла задание задержанного в Крыму

Один из задержанных в Крыму должен был перенести взрывчатку из тайника к железнодорожным путям. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ России.

На опубликованной ведомством видеозаписи мужчина рассказал, что получил задание в ноябре 2024 года. По его словам, взрывчатку требовалось оставить возле путей для последующего подрыва железнодорожного полотна.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух граждан России. В ведомстве утверждают, что они сотрудничали с военной разведкой Украины.

По версии спецслужбы, фигуранты собирали и передавали сведения о российских военных объектах, а также о движении поездов по Крымскому мосту.