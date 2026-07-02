У подразделений ВС РФ в Крыму нашли «‎хвост» — два агента ГУР слали координаты военных Киеву

В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, которых в спецслужбе называют агентами Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержанные 1968 и 1986 годов рождения собирали и передавали через мессенджер Telegram сведения о дислокации российских военных объектов на полуострове, а также о перемещении железнодорожных составов.

«Установлено, что подозреваемые, являясь агентами ГУР МО Украины, собирали и пересылали куратору посредством мессенджера Telegram информацию о дислокации на Крымском полуострове объектов ВС РФ и критически важной инфраструктуры», — сообщили в ФСБ.

Также в спецслужбе заявили, что у фигурантов были изъяты компоненты для сборки самодельного взрывного устройства, полученные через схрон. Следствие возбудило уголовные дела по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ, подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ярославле, задержав местного жителя, который готовил поджог здания синагоги. Он заранее изучил объект, закупил химикаты и изготовил бутылки с зажигательной смесью, но довести план до конца ему помешали.