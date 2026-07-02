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2 июля, 06:55

У подразделений ВС РФ в Крыму нашли «‎хвост» — два агента ГУР слали координаты военных Киеву

ФСБ задержала в Крыму двух агентов ГУР за сбор данных о дислокации ВС РФ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, которых в спецслужбе называют агентами Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержанные 1968 и 1986 годов рождения собирали и передавали через мессенджер Telegram сведения о дислокации российских военных объектов на полуострове, а также о перемещении железнодорожных составов.

«Установлено, что подозреваемые, являясь агентами ГУР МО Украины, собирали и пересылали куратору посредством мессенджера Telegram информацию о дислокации на Крымском полуострове объектов ВС РФ и критически важной инфраструктуры», — сообщили в ФСБ.

Также в спецслужбе заявили, что у фигурантов были изъяты компоненты для сборки самодельного взрывного устройства, полученные через схрон. Следствие возбудило уголовные дела по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ, подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания.

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Андрей Бражников
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