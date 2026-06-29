ФСБ и МВД накрыли узел связи телефонных мошенников в Москве

В Москве полиция и ФСБ накрыли узел связи, через который телефонные мошенники разводили россиян. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео © Telegram/Ирина Волк

Силовики задержали двух человек: 18-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья и 27-летнего москвича. Их подозревают в незаконном пропуске телефонного трафика, передаче абонентских номеров с нарушением закона и обороте наркотиков.

Молодой иностранец нашёл подработку в интернете. За деньги он разместил сим-боксы в двух съёмных квартирах на улицах Айвазовского и Профсоюзной и следил, чтобы оборудование работало без перебоев. Через эти устройства зарубежные мошенники звонили жителям России. Во время обысков нашли восемь сим-боксов, два ноутбука, телефоны и более 500 сим-карт.

Следствие связывает изъятое оборудование как минимум с четырьмя эпизодами мошенничества в разных регионах страны. Второй задержанный, ранее судимый житель Москвы, занимался активацией сим-карт, через которые шёл трафик. В его квартире нашли более тысячи сим-модулей. Кроме того, у мужчины изъяли свёрток с веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном использовании абонентского терминала, нарушении правил передачи номеров и незаконном обороте наркотиков. Оба фигуранта арестованы.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ярославле. Силовики задержали местного жителя, который готовил поджог здания синагоги. Преступник заранее изучил объект, закупил химикаты и изготовил бутылки с зажигательной смесью. Довести план до конца ему не дали оперативники. После нападения фигурант собирался уехать за границу и присоединиться к боевикам. Теперь ему предъявлено обвинение в приготовлении к теракту.