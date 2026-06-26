Сеть подростка из Дагестана координировала поджоги и минирования в Европе и США

Террористическое интернет-сообщество, которым управлял задержанный в Дагестане подросток, вместе с украинскими кураторами координировало серию поджогов и ложных минирований в США и странах Европы. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в 2025–2026 годах участники сети организовали более 20 поджогов и повреждений автомобилей, а также напали на церковь.

«Задержанный и его украинские кураторы не ограничивались преступной деятельностью в России, масштабировали террор по всему миру. Так, в 2025-2026 годах в различных городах США и странах Европы силами участников сообщества организованы поджоги и повреждения более 20 гражданских автомобилей, христианской церкви», — сказал он.

Рассылка ложных сообщений о минировании образовательных и социальных объектов также входила в деятельность группы. По данным спецслужбы, материалы для вербовки новых участников для нападений и продвижения сети готовились за рубежом, а распространялись через соцсети и мессенджеры.