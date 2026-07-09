ФСБ: Иностранные специалисты помогли СБУ создать дрон для покушения на военного
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Дрон со взрывчаткой, который украинские спецслужбы планировали использовать для покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны России, создавался при участии иностранных специалистов. Об этом, как сообщили в ФСБ, свидетельствует аудиозапись разговора задержанного в Краснодаре россиянина с украинским куратором.
На записи собеседник рассказывает, что разработка беспилотника велась дистанционно, а помощь в создании устройства оказывали иностранные специалисты. По его словам, они также организовали обучение для исполнителей проекта.
«В некоторых моментах помогли наши иностранные друзья сделать такую разработочку дрона. Поэтому я записал тебя на курсы с друзьями-инструкторами, которые специально приехали только что», — говорится в записи.
В ФСБ заявили, что материалы разговора указывают на участие зарубежных специалистов в подготовке операции. Другие подробности дела не уточняются.
Напомним, ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов против российских военнослужащих и объектов оборонно-промышленного комплекса. В ведомстве заявили, что речь шла о подготовке «беспрецедентных по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористических актов». В частности, в Краснодаре сотрудники ФСБ задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке покушения на высокопоставленного представителя российского военного ведомства по заданию СБУ. По версии следствия, атаку планировали провести в столичном регионе. Задержанный подготовил беспилотник с самодельным взрывным устройством, оснащённым поражающими элементами.
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