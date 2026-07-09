ФСБ: Иностранные специалисты помогли СБУ создать дрон для покушения на военного

Дрон со взрывчаткой, который украинские спецслужбы планировали использовать для покушения на высокопоставленного сотрудника Минобороны России, создавался при участии иностранных специалистов. Об этом, как сообщили в ФСБ, свидетельствует аудиозапись разговора задержанного в Краснодаре россиянина с украинским куратором.

На записи собеседник рассказывает, что разработка беспилотника велась дистанционно, а помощь в создании устройства оказывали иностранные специалисты. По его словам, они также организовали обучение для исполнителей проекта.

«В некоторых моментах помогли наши иностранные друзья сделать такую разработочку дрона. Поэтому я записал тебя на курсы с друзьями-инструкторами, которые специально приехали только что», — говорится в записи.

В ФСБ заявили, что материалы разговора указывают на участие зарубежных специалистов в подготовке операции. Другие подробности дела не уточняются.