Блогер Анатолий Шарий опубликовал фотографию паспорта сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Украины Евгения Реута. Его называют организатором покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева и его семью в Монако.

Из опубликованных документов следует, что Реут родился в Чехии и вместе с семьёй проживал в Житомире. 2 мая 2026 года он зарегистрировал автомобиль Volkswagen Touareg 2026 года выпуска на своего отца Сергея Реута.