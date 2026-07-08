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8 июля, 13:35

Шарий показал паспорт сотрудника ГУР, организовавшего взрыв в Монако

Обложка ©

Обложка ©

Блогер Анатолий Шарий опубликовал фотографию паспорта сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Украины Евгения Реута. Его называют организатором покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева и его семью в Монако.

Паспорт сотрудника ГУР, подозреваемого в покушении на Ермолаева. Фото © Telegram / Анатолий Шарий

Паспорт сотрудника ГУР, подозреваемого в покушении на Ермолаева. Фото © Telegram / Анатолий Шарий

Из опубликованных документов следует, что Реут родился в Чехии и вместе с семьёй проживал в Житомире. 2 мая 2026 года он зарегистрировал автомобиль Volkswagen Touareg 2026 года выпуска на своего отца Сергея Реута.

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Напомним, вечером 29 июня в Монако у жилого дома прогремел взрыв, который следствие расценивает как покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева — пострадали он, его спутница и 13-летний сын. Главная подозреваемая, гражданка Украины Анастасия Березовская, была найдена мёртвой под Киевом, и к её гибели, по данным следствия, могут быть причастны офицер ГУР и экс-сотрудник СБУ.

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Анастасия Никонорова
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