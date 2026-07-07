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Регион
7 июля, 07:37

Найдено тело киллерши для Ермолаева с татуировкой змеи, среди убийц — офицер ГУР

Обложка © Ориентировка Интерпола

Обложка © Ориентировка Интерпола

Под Киевом обнаружили тело 39-летней Анастасии Березовской, которую разыскивает Интерпол в связи с делом о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об убийстве возможной киллерши с татуировкой змеи сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Интерпол назвал подозреваемую — это 39-летняя уроженка Украины Анастасия Березовская. Коллаж © Life.ru / Сайт Интерпола

Интерпол назвал подозреваемую — это 39-летняя уроженка Украины Анастасия Березовская. Коллаж © Life.ru / Сайт Интерпола

По данным издания, подозреваемую нашли закопанной вечером 6 июля. Правоохранители уже задержали двух подозреваемых в причастности к преступлению. Среди задержанных, как утверждают источники, оказался действующий офицер Главного управления разведки Украины, а также бывший сотрудник правоохранительных органов.

Напомним, 29 июня в центре Монако у входа в жилой дом раздался взрыв. Пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его сожительница и сын. Главная подозреваемая — гражданка Украины, проживающая в ФРГ. Интерпол опубликовал на неё ориентировку, французские СМИ допустили причастность к покушению представителей киевской власти. 4 июля олинарх Ермолаев вышел из комы. Покушение и пролило свет на сладкую жизнь «батальона Монако».

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Андрей Бражников
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