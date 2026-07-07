Найдено тело киллерши для Ермолаева с татуировкой змеи, среди убийц — офицер ГУР

Под Киевом обнаружили тело 39-летней Анастасии Березовской, которую разыскивает Интерпол в связи с делом о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об убийстве возможной киллерши с татуировкой змеи сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Интерпол назвал подозреваемую — это 39-летняя уроженка Украины Анастасия Березовская. Коллаж © Life.ru / Сайт Интерпола

По данным издания, подозреваемую нашли закопанной вечером 6 июля. Правоохранители уже задержали двух подозреваемых в причастности к преступлению. Среди задержанных, как утверждают источники, оказался действующий офицер Главного управления разведки Украины, а также бывший сотрудник правоохранительных органов.