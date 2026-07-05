С покушением на Ермолаева всплыли данные о беглом «батальоне Монако»

Покушение на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако привлекло внимание к присутствию на Французской Ривьере обеспеченных выходцев из Украины, которых в правоохранительных материалах называют условным «Батальоном Монако».

Британское издание утверждает, что на юге Франции могут находиться не менее 84 украинских политиков, предпринимателей, дипломатов и футбольных функционеров, которые ведут дела за пределами страны.

Следствие рассматривает и версию о криминальных разборках внутри сети мошеннических кол-центров в Днепропетровске, к которым, предположительно, могут быть причастны люди из окружения предпринимателя.

Напомним, вечером 29 июня в центре Монако произошёл взрыв у входа в жилой дом, в результате которого пострадали трое членов одной семьи, включая ребёнка; по данным СМИ, одной из целей был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, ранее попавший под санкции Украины. На данный момент главной подозреваемой по делу является гражданка Украины, проживающая в Германии. Ранее Интерпол опубликовал ориентировку на неё. Французские средства массовой информации также не исключают причастности к покушению представителей украинской власти. 4 июля украинский олигарх Ермолаев вышел из комы.