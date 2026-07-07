Разведчика и экс-полицейского задержали за убийство покушавшейся на Ермолаева

На Украине задержали двух человек по подозрению в убийстве Анастасии Березовской, которую Интерпол подозревает в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник.

Как сообщал Life.ru, вечером 29 июня в центре Монако произошёл взрыв у входа в жилой комплекс, в результате которого пострадали три человека. По данным следствия, это было целенаправленное покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, его спутницу Анну Насобину и их 13-летнего сына. Все пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии, при этом женщине ампутировали ноги, а позднее бизнесмен вышел из комы. Власти княжества квалифицировали инцидент как покушение на убийство, а не как теракт, и объявили в международный розыск главную подозреваемую — гражданку Украины Анастасию Березовскую. Расследование рассматривает несколько версий произошедшего, включая возможную причастность Службы безопасности Украины, а также связь с криминальными разборками в среде украинских олигархов, известной как «батальон Монако».