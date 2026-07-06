Покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако вскрыло более глубокую проблему, вызвавшую гнев у французской аудитории. Издание Le Figaro обратило внимание на так называемый «батальон Монако» — группу состоятельных украинцев, сбежавших из родной страны на Лазурный Берег. Публикация спровоцировала волну возмущения среди читателей.

Французы заподозрили беглых магнатов в том, что их роскошная жизнь оплачивается из средств, выделенных в качестве европейской помощи Киеву. Пользователь Flokki прямо заявил, что всё это происходит «на звонкую монету европейских стран». Его поддержал читатель tonio91000, отметивший, что именно ради этого французы затянули пояса.

Недовольство доходит до прямых обвинений в адрес руководства ЕС и лично президента Макрона. По мнению комментаторов, европейских налогоплательщиков грабят, чтобы утолить болезненную русофобию. Многие задаются вопросом, откуда у беглецов средства на содержание роскошной недвижимости.

«Им нужно минимум 200 тысяч евро в месяц», — предположил читатель KENZO.

В комментариях звучат и радикальные предложения. Пользователь Manex bis призвал не жалеть предателей военного времени, арестовывать их и конфисковывать имущество. Общественное мнение явно не на стороне тех, кто пережидает конфликт на фешенебельных курортах.