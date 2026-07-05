Полиция допросила сына олигарха Ермолаева по делу о покушении в Монако

Французские следователи уже опросили 13-летнего сына Вадима Ермолаева, который находился рядом с отцом во время взрыва в Монако. Как сообщает газета Nice-Matin, показания подростка имеют важное значение для установления обстоятельств покушения.

Французские следователи нашли беседу с несовершеннолетним «интересной». При этом часть полученной информации может иметь значение и для другого направления расследования, детали которого не раскрываются.

Дело ведут три следственных судьи в рамках международного расследования, к которому также подключились украинские правоохранительные органы.

Напомним, вечером 29 июня в центре Монако произошёл взрыв у входа в жилой дом, в результате которого пострадали трое членов одной семьи, включая ребёнка; по данным СМИ, одной из целей был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. На данный момент главной подозреваемой по делу является гражданка Украины, проживающая в Германии. 4 июля украинский олигарх Ермолаев вышел из комы. В то же время его спутница Анна Насобина остаётся в критическом состоянии. Ей ампутировали обе ноги.