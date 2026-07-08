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Регион
8 июля, 08:25

Погранслужба объяснила, как киллерша Ермолаева смогла законно въехать на Украину

Анастасия Березовская. Скриншот из базы Интерпола

Анастасия Березовская. Скриншот из базы Интерпола

Анастасия Березовская, которую нашли убитой после покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, пересекла границу Незалежной без нарушений. Об этом сообщили в украинской Государственной пограничной службе.

По данным ведомства, женщина с татуировкой змеи въехала на территорию родной Украины через официальный пункт пропуска. На момент пересечения границы никаких ограничений для неё не действовало — в базе Интерпола её ещё не было.

«На момент пересечения государственной границы 1 июля 2026 года никаких ограничений или обстоятельств, связанных с пропуском этой гражданки Украины, не было. Во время прохождения ею пограничного контроля срабатывания баз данных, в том числе Интерпола, о нахождении её в розыске не происходило», — заявили в ГПС.

В ведомстве добавили, что информация о нахождении Березовской в международном розыске отсутствовала в используемых при проверке базах данных.

Березовская попала на видео в салоне связи перед взрывом в Монако
Березовская попала на видео в салоне связи перед взрывом в Монако

Как сообщал Life.ru, вечером 29 июня в Монако произошёл взрыв у входа в жилой дом на улице Ревенер Пере Луи Фролла. Следствие рассматривает произошедшее как покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева — в результате атаки пострадали он сам, его спутница и 13-летний сын. Главной подозреваемой по делу называли гражданку Украины Анастасию Березовскую. Но её уже убили. Тело 39-летней киллерши обнаружили под Киевом. По данным следствия, к её гибели могут быть причастны действующий офицер ГУР Украины и бывший сотрудник СБУ.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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