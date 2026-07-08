Погранслужба объяснила, как киллерша Ермолаева смогла законно въехать на Украину

Анастасия Березовская, которую нашли убитой после покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, пересекла границу Незалежной без нарушений. Об этом сообщили в украинской Государственной пограничной службе.

По данным ведомства, женщина с татуировкой змеи въехала на территорию родной Украины через официальный пункт пропуска. На момент пересечения границы никаких ограничений для неё не действовало — в базе Интерпола её ещё не было.

«На момент пересечения государственной границы 1 июля 2026 года никаких ограничений или обстоятельств, связанных с пропуском этой гражданки Украины, не было. Во время прохождения ею пограничного контроля срабатывания баз данных, в том числе Интерпола, о нахождении её в розыске не происходило», — заявили в ГПС.

В ведомстве добавили, что информация о нахождении Березовской в международном розыске отсутствовала в используемых при проверке базах данных.

Как сообщал Life.ru, вечером 29 июня в Монако произошёл взрыв у входа в жилой дом на улице Ревенер Пере Луи Фролла. Следствие рассматривает произошедшее как покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева — в результате атаки пострадали он сам, его спутница и 13-летний сын. Главной подозреваемой по делу называли гражданку Украины Анастасию Березовскую. Но её уже убили. Тело 39-летней киллерши обнаружили под Киевом. По данным следствия, к её гибели могут быть причастны действующий офицер ГУР Украины и бывший сотрудник СБУ.