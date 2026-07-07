Березовская попала на видео в салоне связи перед взрывом в Монако

Появились новые детали о женщине, устроившей взрыв в Монако. Украинка Анастасия Березовская попала на камеры видеонаблюдения местного салона связи незадолго до теракта. Кадры публикует Mash.

Анастасия Березовская в салоне связи в Монако. Видео © Telegram / Mash

На записи видно, как она приобретала батарею для телефона, изъясняясь на настолько ломаном языке, что ей самой стало смешно. Магазин находился всего в трёх кварталах от места будущего преступления.

Напомним, взрыв прогремел 29 июня у входа в жилой дом — был оставлен рюкзак с взрывчаткой и поражающими элементами. Пострадали бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний сын. Главной подозреваемой объявили украинку Анастасию Березовскую, чьё тело позже нашли под Киевом с огнестрельными ранениями. По подозрению в её убийстве задержаны двое, один из них — действующий офицер ГУР Минобороны Украины.