Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 17:00

Березовская попала на видео в салоне связи перед взрывом в Монако

Анастасия Березовская. Обложка © Ориентировка из базы Интерпола

Анастасия Березовская. Обложка © Ориентировка из базы Интерпола

Появились новые детали о женщине, устроившей взрыв в Монако. Украинка Анастасия Березовская попала на камеры видеонаблюдения местного салона связи незадолго до теракта. Кадры публикует Mash.

Анастасия Березовская в салоне связи в Монако. Видео © Telegram / Mash

На записи видно, как она приобретала батарею для телефона, изъясняясь на настолько ломаном языке, что ей самой стало смешно. Магазин находился всего в трёх кварталах от места будущего преступления.

«Четыре выстрела в затылок»: Кто и зачем расправился с киллершей украинского олигарха Ермолаева?
«Четыре выстрела в затылок»: Кто и зачем расправился с киллершей украинского олигарха Ермолаева?

Напомним, взрыв прогремел 29 июня у входа в жилой дом — был оставлен рюкзак с взрывчаткой и поражающими элементами. Пострадали бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний сын. Главной подозреваемой объявили украинку Анастасию Березовскую, чьё тело позже нашли под Киевом с огнестрельными ранениями. По подозрению в её убийстве задержаны двое, один из них — действующий офицер ГУР Минобороны Украины.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Монако
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar