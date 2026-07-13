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13 июля, 05:58

ФСБ сорвала налёты стай дронов ВСУ с фур на военные аэродромы Украинка и Шагол

Обложка © ЦОС ФСБ РФ

Обложка © ЦОС ФСБ РФ

ФСБ России заявила о предотвращении подготовки масштабных атак с использованием роев FPV-дронов на военные аэродромы Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской области. По данным спецслужбы, задержаны исполнители и их пособники. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По плану врага, беспилотники и оборудование были заранее доставлены в Брянскую область, после чего их перевозили к предполагаемым целям на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном и замаскированными под перевозку бытовой техники. В арендованных гаражах возле аэродромов дроны собирали и готовили к запуску.

По информации ФСБ, во время операции были изъяты 24 FPV-дрона с боевыми частями массой более одного килограмма каждый, а также две мобильные станции управления, способные работать по спутниковым, сотовым, Wi-Fi- и радиоканалам. В ведомстве также заявили, что техника была оснащена системами, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы.

«В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В ФСБ добавили, что предотвращённые атаки стали частью серии диверсионно-террористических акций, которые, по версии ведомства, готовились украинскими спецслужбами. Следственные органы приняли процессуальные решения, ведётся расследование.

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По всей видимости ВСУ хотели повторить свой план «Паутина», в рамках которого 1 июня 2025 года атаковали российские военные аэродромы в пяти регионах. В ФСБ заявили, что операция проводилась под непосредственным контролем британской разведки.

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Андрей Бражников
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