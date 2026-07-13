Появилось видео слежки ФСБ за авто с FPV-дронами для атак на аэродромы России
Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео операции по пресечению подготовки атак роев беспилотников ВСУ на военные объекты. На кадрах видно, как оперативники следили за автомобилями с прицепами, оборудованными двойным дном.
ФСБ показала кадры слежения за перевозкой дронов в машинах с двойным дном. Видео © ЦОС ФСБ России
Машины были замаскированы под перевозку бытовой техники — именно в них перевозили FPV-дроны к предполагаемым целям. Внешне неприметные автомобили двигались по городу, не вызывая подозрений. По данным ФСБ, дроны собирали и готовили к запуску в арендованных гаражах рядом с аэродромами.
Ранее ФСБ предотвратила подготовку масштабных атак дронов на военные аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Всего у пособников украинских спецслужб изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления западного производства. БПЛА были снаряжены боевыми частями с более чем 1 кг взрывчатки. Также изъяты станции управления и средства связи.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.
Обложка © ЦОС ФСБ России