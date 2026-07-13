Появилось видео слежки ФСБ за авто с FPV-дронами для атак на аэродромы России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео операции по пресечению подготовки атак роев беспилотников ВСУ на военные объекты. На кадрах видно, как оперативники следили за автомобилями с прицепами, оборудованными двойным дном.

Машины были замаскированы под перевозку бытовой техники — именно в них перевозили FPV-дроны к предполагаемым целям. Внешне неприметные автомобили двигались по городу, не вызывая подозрений. По данным ФСБ, дроны собирали и готовили к запуску в арендованных гаражах рядом с аэродромами.