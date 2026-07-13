ФСБ показала изъятые FPV-дроны ВСУ для атак на военные аэродромы России

ФСБ опубликовала кадры с изъятыми FPV-дронами, которые спецслужбы Украины планировали использовать для терактов на объектах ВПК и против военнослужащих Минобороны РФ. Главными целями должны были стать военные аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях.

Видео ® ЦОС ФСБ России

Среди конфискованного — три дрона осколочно-фугасного действия и четыре с ударными ядрами. Ещё три дрона имели ударное ядро с зажигательным составом и систему усиления радиосигнала для ретрансляции. Также была изъята система связи с терминалом управления, антеннами, адаптером питания и штативом. Всего было найдено 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, с боевыми частями массой более 1 кг, а также две мобильные наземные станции управления с устройствами самоуничтожения и средства связи для контакта с кураторами.

Фото © ЦОС ФСБ России

Фото © ЦОС ФСБ России

Ранее ФСБ предотвратила подготовку масштабных атак дронов на военные аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Украинские агенты перевозили FPV-дроны вглубь страны на автомобилях с прицепами с двойным дном, после чего собирали и готовили их к применению.