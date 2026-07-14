35 дронов в плитке: как ФСБ связала Киевстонера с терактом в Подмосковье

ФСБ России заявила о причастности украинского рэпера и видеоблогера Kyivstoner (Киевстонер), настоящее имя которого Альберт Васильев, к организации готовившегося теракта на стратегическом предприятии в Московской области. По версии спецслужбы, для атаки планировалось использовать 35 FPV-дронов, доставленных в Россию внутри партии испанской керамической плитки.

Предполагаемый исполнитель задержан и даёт показания. Ещё один фигурант, отвечавший за приём и сокрытие опасного груза, оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

Что произошло в Подмосковье

По данным ФСБ, целью готовившейся атаки было стратегическое предприятие, расположенное в жилом секторе Московской области. Название организации и точное место проведения операции не раскрываются.



Для нападения подготовили 35 FPV-беспилотников. Они были оснащены боевыми частями со взрывчаткой иностранного производства и системами управления, которые, как утверждается, были изготовлены в Канаде и обладали повышенной устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы.

Российская спецслужба заявила, что получила информацию о готовившейся атаке заранее и контролировала перемещение груза. После доставки дронов в Подмосковье силовики установили предполагаемых участников операции и сорвали запуск беспилотников.

Как 35 FPV-дронов доставили в Россию

Беспилотники спрятали внутри партии испанской керамической плитки. Груз следовал по маршруту Братислава — Седльце — Брест — Московская область.

После пересечения границы плитку вместе со спрятанными дронами доставили в арендованный ангар рядом с предполагаемой целью. Для маскировки назначения помещения туда также завезли обычные строительные материалы.

По данным ФСБ, аппараты предварительно собрали и настроили в Киеве. В Подмосковье их должны были окончательно подготовить, установить боевые части и подключить к зарубежным операторам. После этого все 35 дронов планировалось запустить одновременно.

Какую роль ФСБ приписывает Киевстонеру

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что Альберт Васильев, известный как рэпер Киевстонер, участвовал в организации готовившегося теракта и руководил действиями пособников.

Российская спецслужба считает, что Васильев действовал под контролем Службы безопасности Украины и координировал участников операции, находясь в Евросоюзе. ФСБ также обнародовала записи разговоров, которые ведомство связывает с подготовкой эвакуации предполагаемого исполнителя после запуска беспилотников.

Все сведения о предполагаемой роли Киевстонера приводятся со ссылкой на ФСБ.

Кто должен был запустить дроны

Предполагаемым исполнителем атаки ФСБ назвала гражданина России, ранее состоявшего в этнической организованной преступной группе и отбывавшего длительный срок за тяжкие преступления.

По данным ведомства, в 2022 году мужчина заключил контракт с ЧВК «Вагнер», участвовал в боевых действиях, а затем был амнистирован и получил российское гражданство. По инструкциям кураторов он якобы собрал и активировал дроны, установил связь с зарубежными операторами и покинул ангар.

Мужчину задержали, когда он ожидал группу, которая должна была вывезти его сначала на конспиративную квартиру, а затем на Украину. В ФСБ утверждают, что задержанный признал работу в интересах украинской стороны.

Кто помогал готовить ангар

К подготовке помещения для запуска беспилотников, по данным ФСБ, привлекли двух граждан Молдавии. Они помогли оборудовать ангар и обеспечить работу высокоскоростного интернета, после чего покинули Россию.

Ещё один участник схемы арендовал помещение, принял груз и размещал внутри строительные материалы, чтобы скрыть назначение ангара. При задержании мужчина открыл огонь и был убит ответным огнём, заявили в спецслужбе.

ФСБ также утверждает, что организаторы использовали подростков от 13 до 16 лет. Несовершеннолетним поручали покупать и активировать сим-карты, необходимые для связи и управления беспилотниками.

Как Киевстонер ответил на обвинения ФСБ

После появления сообщений ФСБ Альберт Васильев опубликовал в социальной сети ролик со скриншотами российских новостей. Он эмоционально выразил удивление, однако подробного комментария по существу обвинений не дал.

Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kyivstoner

Поэтому утверждать, что рэпер представил полноценное опровержение или объяснил содержание опубликованных записей, пока нельзя. Официального заявления его представителей также не появлялось.

Кто такой Киевстонер

Kyivstoner, или Киевстонер, — сценический псевдоним украинского рэпера, блогера и актёра Альберта Васильева. Широкую известность он получил как участник музыкального проекта «Грибы», в клипах которого появлялся в юмористических сценах.

После ухода из группы Васильев начал сольную карьеру, выпускал музыкальные альбомы и снимался в интернет-шоу. Российскому зрителю он также известен по сотрудничеству с Бастой и роли в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор».

ФСБ называет Васильева гражданином Украины и США и утверждает, что он проживает в Испании и Словакии.

Какое уголовное дело возбудила ФСБ

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ — террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Официально о предъявлении обвинения Альберту Васильеву, его объявлении в международный розыск или избрании заочной меры пресечения пока не сообщалось. На момент публикации задержан предполагаемый непосредственный исполнитель атаки.

Главное о деле Киевстонера

ФСБ заявила, что сорвала атаку 35 FPV-дронов на стратегическое предприятие в Подмосковье. Беспилотники спрятали в партии испанской керамической плитки и доставили через несколько европейских стран и Белоруссию.

Организацию операции и координацию пособников спецслужба связывает с украинским рэпером Kyivstoner. Предполагаемый исполнитель задержан, принявший груз мужчина убит при задержании, а уголовное дело расследуется по статье о террористическом акте.

Сам Киевстонер отреагировал на публикации эмоциональным роликом, но подробной версии произошедшего пока не представил.

Частые вопросы

В чём ФСБ обвиняет Киевстонера?

ФСБ утверждает, что Альберт Васильев участвовал в организации готовившегося теракта и руководил действиями пособников, находясь в Евросоюзе.

Сколько дронов планировалось использовать?

По данным ФСБ, на предприятие в Подмосковье собирались одновременно направить 35 FPV-дронов со взрывчаткой.

Где нашли беспилотники?

Дроны находились в арендованном ангаре рядом со стратегическим предприятием. Их доставили туда внутри партии испанской керамической плитки.

Задержали ли Киевстонера?

О задержании Альберта Васильева не сообщалось. ФСБ утверждает, что он проживает в странах Евросоюза.

Что ответил Киевстонер?

Рэпер опубликовал короткое эмоциональное видео, в котором выразил удивление новостями. Подробно обвинения ФСБ он пока не комментировал.

Кто такой Альберт Васильев?

Альберт Васильев — настоящее имя рэпера, видеоблогера и бывшего участника группы «Грибы», известного под псевдонимом Kyivstoner, или Киевстонер.