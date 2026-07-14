Конспиративная квартира, эвакуация на Украину: Стало известно, как собирались вывозить исполнителя теракта в Подмосковье
Исполнителя теракта на заводе в Подмосковье собирались вывезти на Украину
ФСБ сообщила о задержании группы пособников, которые, по данным ведомства, должны были вывезти исполнителя предотвращенного теракта на стратегическом предприятии в Московской области. Об этом заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин на видео, распространенном Центром общественных связей ФСБ.
По его словам, предполагаемого исполнителя задержали в точке эвакуации одновременно с группой, которая планировала сначала доставить его на конспиративную квартиру, а затем переправить за пределы России — на территорию Украины.
Напомним, ФСБ предотвратила массированную атаку на оборонный завод в Московской области с помощью десятков дронов ВСУ. Для нападения нелегально ввезли 35 FPV-дронов, которые спрятали в партии испанской керамической плитки. Беспилотники оснастили канадскими системами управления и взрывчаткой иностранного производства — всё это нашли в ангаре рядом с объектом. К подготовке теракта привлекли нескольких человек: двое граждан Молдавии готовили помещение для запуска дронов, а исполнителем оказался россиянин с криминальным прошлым — его задержали. Координировал подготовку нападения рэпер Kyivstoner. Дроны ФСБ уничтожила, а стратегический объект и мирные жители не пострадали.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © ЦОС ФСБ