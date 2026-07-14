Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 07:51

Конспиративная квартира, эвакуация на Украину: Стало известно, как собирались вывозить исполнителя теракта в Подмосковье

Исполнителя теракта на заводе в Подмосковье собирались вывезти на Украину

ФСБ сообщила о задержании группы пособников, которые, по данным ведомства, должны были вывезти исполнителя предотвращенного теракта на стратегическом предприятии в Московской области. Об этом заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин на видео, распространенном Центром общественных связей ФСБ.

Опубликована запись разговора рэпера Kyivstoner о теракте в Подмосковье
Опубликована запись разговора рэпера Kyivstoner о теракте в Подмосковье

По его словам, предполагаемого исполнителя задержали в точке эвакуации одновременно с группой, которая планировала сначала доставить его на конспиративную квартиру, а затем переправить за пределы России — на территорию Украины.

«‎Ползи!» Появилось видео задержания готовивших атаку на завод в Подмосковье
«‎Ползи!» Появилось видео задержания готовивших атаку на завод в Подмосковье

Напомним, ФСБ предотвратила массированную атаку на оборонный завод в Московской области с помощью десятков дронов ВСУ. Для нападения нелегально ввезли 35 FPV-дронов, которые спрятали в партии испанской керамической плитки. Беспилотники оснастили канадскими системами управления и взрывчаткой иностранного производства — всё это нашли в ангаре рядом с объектом. К подготовке теракта привлекли нескольких человек: двое граждан Молдавии готовили помещение для запуска дронов, а исполнителем оказался россиянин с криминальным прошлым — его задержали. Координировал подготовку нападения рэпер Kyivstoner. Дроны ФСБ уничтожила, а стратегический объект и мирные жители не пострадали.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © ЦОС ФСБ

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Терроризм
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar