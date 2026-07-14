Конспиративная квартира, эвакуация на Украину: Стало известно, как собирались вывозить исполнителя теракта в Подмосковье

ФСБ сообщила о задержании группы пособников, которые, по данным ведомства, должны были вывезти исполнителя предотвращенного теракта на стратегическом предприятии в Московской области. Об этом заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин на видео, распространенном Центром общественных связей ФСБ.

По его словам, предполагаемого исполнителя задержали в точке эвакуации одновременно с группой, которая планировала сначала доставить его на конспиративную квартиру, а затем переправить за пределы России — на территорию Украины.