Опубликована запись разговора рэпера Kyivstoner о теракте в Подмосковье

ФСБ обнародовала аудиозапись разговора украинского рэпера и блогера Альберта Васильева, известного под псевдонимом Kyivstoner, в котором он обсуждает эвакуацию исполнителя предотвращённого теракта в Подмосковье. На опубликованной записи слышно, как говорит именно Васильев.