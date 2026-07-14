Опубликована запись разговора рэпера Kyivstoner о теракте в Подмосковье
Kyivstoner. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ник
ФСБ обнародовала аудиозапись разговора украинского рэпера и блогера Альберта Васильева, известного под псевдонимом Kyivstoner, в котором он обсуждает эвакуацию исполнителя предотвращённого теракта в Подмосковье. На опубликованной записи слышно, как говорит именно Васильев.
Видео © ФСБ России
«Когда к нему сядут в машину, вот смотри, что надо сказать… Короче, я так понял, никто не сел. Сейчас пацанам скажу, они там бабок дали… По ходу, полчаса ждём и разъезжаемся. Бред какой-то», — говорит Kyivstoner на записи ФСБ.
Сообщается, что Kyivstoner координировал подготовку нападения на стратегическое предприятие военно-промышленного комплекса в Московской области. Для атаки в Россию нелегально ввезли 35 FPV-дронов, которые спрятали в партии испанской керамической плитки. Беспилотники оснастили канадскими системами управления и взрывчаткой иностранного производства — всё это нашли в ангаре рядом с объектом. К подготовке теракта привлекли нескольких человек. Двое граждан Молдавии готовили помещение для запуска дронов. Исполнителем оказался россиянин с криминальным прошлым — его задержали, и он уже даёт показания. Ещё один участник, отвечавший за приём и сокрытие груза, при задержании открыл огонь по сотрудникам ФСБ и был ликвидирован на месте.
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