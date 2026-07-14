Спрятал дроны в плитке: Исполнитель теракта на предприятии в Подмосковье убит в перестрелке
ФСБ ликвидировала исполнителя теракта в Подмосковье в ходе перестрелки
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Подозреваемый в содействии подготовке атаки на стратегическое предприятие в Московской области был ликвидирован после вооружённого сопротивления. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По версии спецслужбы, завербованный за деньги гражданин РФ арендовал ангар, куда доставили груз строительных материалов. В партии керамической плитки были замаскированы 35 FPV-дронов для атаки на предприятие.
«Пособник-арендатор, осуществлявший приёмку опасного груза и легендированное размещение строительных материалов, оказал вооружённое сопротивление при задержании и был ликвидирован ответным огнём», — заявили в ФСБ.
В спецслужбе добавили, что мужчина отвечал за приём партии и должен был обеспечить её скрытое хранение под видом обычного товара.
Ранее ФСБ заявила о предотвращении атаки 35 FPV-дронов на стратегическое предприятие в жилом районе Подмосковья. По версии ведомства, беспилотники нелегально ввезли через несколько европейских стран и собирались запустить из арендованного рядом ангара, однако все аппараты уничтожили сразу после старта. Одним из организаторов был рэпер Kyivstoner, он и СБУ втянули подростков в подготовку теракта.
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