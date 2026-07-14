Рэпер Kyivstoner и СБУ втянули подростков в подготовку теракта в Подмосковье

Служба безопасности Украины (СБУ) втянула подростков в возрасте от 13 до 16 лет в подготовку массированной атаки на стратегическое предприятие в Подмосковье, одним из организаторов которого был украинский рэпер и видеоблогер Kyivstoner (Альберт Васильев). Несовершеннолетним поручали выполнять отдельные технические задания, сообщили в ФСБ России.

«Обращает на себя внимание факт привлечения СБУ несовершеннолетних детей от 13 до 16 лет к выполнению отдельных поручений», — заявили в спецслужбе.

В частности, дети активировали незаконно приобретённые сим-карты. В дальнейшем их планировали использовать в системах управления беспилотниками.

Запустить аппараты собирались из арендованного ангара неподалёку от предприятия. Речь идёт о предотвращённом налёте на объект, расположенный рядом с жилыми домами. При этом для подготовки помещения к запуску БПЛА рэпер и украинские силовики привлекли двух граждан Молдовы – Виктор Пирлог 1986 г. р. и Аурел Калос 1995 г. р., прошедшие специальную подготовку. Выполнив под руководством кураторов работу, они сбежали из России. Исполнителем теракта должен был стать россиянин, отбывший большой тюремный срок.

По данным спецслужбы, для атаки подготовили 35 FPV-дронов с канадскими модулями связи, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы. Беспилотники и комплектующие контрабандой доставили через Словакию, Польшу и Белоруссию. ФСБ заранее получила сведения о готовящемся теракте. После начала операции все дроны уничтожили, стратегический объект и мирные жители не пострадали. Сейчас силовики устанавливают всех участников схемы, а также проверяют, каким образом подростков вовлекли в подготовку нападения.