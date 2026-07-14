«‎Ползи!» Появилось видео задержания готовивших атаку на завод в Подмосковье

ФСБ обнародовала кадры задержания исполнителей, которые планировали массированный удар беспилотников по стратегическому предприятию в жилом районе Подмосковья. Атака была сорвана.

ФСБ показала видео задержания готовивших атаку на завод в Подмосковье. Видео © ЦОС ФСБ

«Для подготовки помещения к запуску БПЛА украинцы привлекли двух граждан Молдовы: Пирлога Виктора, 1986 года рождения, и Калоса Аурела, 1995 года рождения, прошедших специальную подготовку», — уточнили в ФСБ.

По данным ФСБ, атаку готовила Служба безопасности Украины. После оказанной помощи киевским кураторам молдавские граждане смогли сбежать из РФ. Как сообщили в ведомстве, один из исполнителей задержан, ещё один пособник ликвидирован при оказании вооружённого сопротивления. После того как дроны были запущены, их уничтожило спецподразделение ФСБ. Пострадавших среди мирного населения нет.

Известно, что для удара использовали 35 FPV-дронов, собранных в Киеве. Они были оснащены канадскими системами управления, устойчивыми к радиоэлектронной борьбе. Беспилотники контрабандой доставили через Словакию и Польшу при содействии европейских спецслужб.