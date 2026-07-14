Агент СБУ снял ангар и спрятал 35 FPV-дронов для теракта в Подмосковье в плитке

FPV-дроны, которые украинские спецслужбы готовили для удара по важному заводу в Подмосковье, спрятали внутри испанской плитки. Её привезли из Европы. Для беспилотников исполнитель теракта снял ангар, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На основании полученных поисковых признаков была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, оснащённых системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств РЭБ, с боевой частью, состоящей из взрывчатого вещества иностранного производства», — отметили в ФСБ.

Сами дроны собирали и настраивали в Киеве. ФСБ узнала о поставке благодаря разведке. Дроны везли через Словакию, Польшу и Белоруссию, а в итоге они попали на склад рядом с тем самым заводом. Ангар арендовал россиянин. Чтобы не привлекать внимание, украинская сторона дистанционно заказала туда стройматериалы — якобы для ремонта. Но план раскрыли.