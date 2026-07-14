Агент СБУ снял ангар и спрятал 35 FPV-дронов для теракта в Подмосковье в плитке
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FPV-дроны, которые украинские спецслужбы готовили для удара по важному заводу в Подмосковье, спрятали внутри испанской плитки. Её привезли из Европы. Для беспилотников исполнитель теракта снял ангар, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«На основании полученных поисковых признаков была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, оснащённых системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств РЭБ, с боевой частью, состоящей из взрывчатого вещества иностранного производства», — отметили в ФСБ.
Сами дроны собирали и настраивали в Киеве. ФСБ узнала о поставке благодаря разведке. Дроны везли через Словакию, Польшу и Белоруссию, а в итоге они попали на склад рядом с тем самым заводом. Ангар арендовал россиянин. Чтобы не привлекать внимание, украинская сторона дистанционно заказала туда стройматериалы — якобы для ремонта. Но план раскрыли.
Напомним, что ФСБ не дала устроить крупную атаку на важный завод в Подмосковье. Это предприятие находится прямо среди жилых домов, поэтому удар был бы опасен не только для производства, но и для простых людей, которые живут рядом. По данным спецслужб, для атаки готовили 35 FPV-дронов. На них стояло канадское оборудование, которое позволяет управлять беспилотниками даже там, где работают средства подавления сигнала. ФСБ ликвидировала исполнителя теракта в ходе перестрелки. Одним из организаторов был рэпер Kyivstoner, он и СБУ втянули подростков в подготовку атаки.
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