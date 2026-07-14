Kyivstoner перевёл деньги подельнику на инструменты для теракта в Подмосковье
Украинский рэпер и блогер-миллионник Kyivstoner (Киевстонер, настоящее имя — Альберт Васильев), переводил деньги подельнику, который участвовал в подготовке теракта на стратегическом заводе в Подмосковье. Об этом рассказал сам пособник.
Пособник теракта рассказал на видео о роли Киевстонера в подготовке атаки. Видео © ФСБ России
По его словам, Kyivstoner написал ему в Telegram и попросил за деньги купить продукты и инструменты. Пособник отвёз их в промзону Подмосковья, оставил в лесополосе, сфотографировал и отправил фото Васильеву. Позже тот попросил встретить какого-то молодого человека под Москвой и отвезти его в город. За всё это Киевстонер перевёл ему деньги на карту — и на расходы, и для передачи тому самому парню.
«При этом он перевёл мне денежные средства на банковскую карту: не только оплату текущих расходов, но и денежные средства, которые я должен был передать неизвестному мне молодому человеку. Я согласился», — заявил мужчина
Пособник также рассказал, что Васильев родом из Киева, долго жил в США, потом в России и общался со многими известными людьми. По его словам, в закрытой части интернета Киевстонер держит магазин по продаже наркотиков и распространяет их через сеть своих помощников.
Сообщается, что Kyivstoner координировал подготовку нападения на стратегическое предприятие военно-промышленного комплекса в Московской области. Для атаки в Россию нелегально ввезли 35 FPV-дронов, которые спрятали в партии испанской керамической плитки. Беспилотники оснастили канадскими системами управления и взрывчаткой иностранного производства — всё это нашли в ангаре рядом с объектом. К подготовке теракта привлекли нескольких человек. Двое граждан Молдавии готовили помещение для запуска дронов. Исполнителем оказался россиянин с криминальным прошлым — его задержали, и он уже даёт показания. Ещё один участник, отвечавший за приём и сокрытие груза, при задержании открыл огонь по сотрудникам ФСБ и был ликвидирован на месте.
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