Kyivstoner ответил на данные ФСБ о его роли в подготовке теракта в Подмосковье

Украинский рэпер и бллогер-миллионник Kyivstoner (Киевстонер, настоящее имя — Альберт Васильев) прокомментировал новости о своей причастности к сорванному ФСБ теракту на предприятии в Подмосковье. Для ответа у него нашёлся только мат.